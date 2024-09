Schüsse Schüsse auf Wohnung in Solingen - Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben in Solingen durch die Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses geschossen. Niemand sei verletzt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die Ermittler sehen bei der Solinger Attacke aus der Nacht zu Mittwoch Bezüge zur Explosionsserie in Köln in der vergangenen Woche. Deshalb habe die zuständige Ermittlungsgruppe in Köln die weitere Untersuchung übernommen, hieß es. Die Kölner Polizei veröffentlichte am Nachmittag einen Zeugenaufruf.