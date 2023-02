Kreis Olpe : Schulbus und Autos kollidieren: Drei Leichtverletzte

Kirchhundem Beim Zusammenstoß eines Schulbusses und eines Autos sind am Montag in Kirchhundem zwei Schüler und die Pkw-Fahrerin (86) leicht verletzt worden. Die drei seien vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher der Polizei im Kreis Olpe.

Der Bus sei mit 20 Schülerinnen und Schülern besetzt gewesen und am Mittag nach Unterrichtsende gestartet. Wie es zu der Kollision kam, war zunächst unklar. Der Busfahrer blieb unverletzt.

Alle Businsassen wurden laut Polizei vor Ort von Notarzt und Rettungsdienst in Augenschein genommen. Man habe die Kinder in einem Ersatzbus zurück zur Schule gebracht, wo die Eltern sie abholten. Dem Polizeisprecher zufolge gaben neben den zwei leicht verletzten Kindern sechs weitere an, Beschwerden zu haben. Das könnten womöglich „allerleichtestes“ Verletzungen sein, über einen Arztbesuch müssten die Eltern entscheiden.