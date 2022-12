Fortbildungen : Schulen sollen zusätzlichen pädagogischen Tag einlegen

Düsseldorf Jede Schule kann pro Schuljahr zwei pädagogische Tage zur Fortbildung einlegen. Im kommenden Schuljahr soll es noch einen dritten geben, damit die Lehrer sich mit der Digitalisierung beschäftigen. Für Schüler ist an dem Tag frei. Das Ministerium lässt sich die Fortbildungen was kosten.

Düsseldorf - Viele Schüler werden sich freuen, Eltern weniger: Im ersten Halbjahr des Schuljahres 2023/24 sollen alle Schulen in NRW einen zusätzlichen pädagogischen Tag einlegen. Heißt: An dem Tag ist kein Unterricht. Die Lehrer sollen die Zeit nutzen, um sich mit der Digitalisierung auseinanderzusetzen. Das hat das Ministerium in einer Mail an alle Schulen mitgeteilt.