Schulen Schuljahr startet in vielerorts mit Container-Klassenzimmern

An den Schulen in Münster werden derzeit an 14 Standorten sogenannte Fertigbauklassen genutzt, die jeweils aus mehreren Containern bestehen. An zwei weiteren Standorten sollen demnächst fünf zusätzliche Fertigbauklassen aufgestellt werden. In Aachen sollen Container in diesem Schuljahr an vier Schulen Bauarbeiten überbrücken.