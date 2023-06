NRW-Landtag Schulministerin nach Datenpannen: Konsequenzen gezogen

Allerdings könnten die Schulen nach Vorgaben der Kultusministerkonferenz (KMK) die Daten erst am Tag vor der Prüfung einsehen. Den Schulen werde zu dem Zeitpunkt ein Freigabeschlüssel zur Verfügung gestellt. Zudem soll das technische Verfahren der Verteilung von Abi-Prüfungsaufgaben neu ausgeschrieben werden. Der Vertrag mit dem bisherigen Dienstleister laufe in diesem Sommer aus, über die neue Vergabe werde bis Mitte August entschieden. Zudem will das Ministerium im Falle einer Störung einen Stab SAE (Stab für ungewöhnliche Ereignisse) einrichten.