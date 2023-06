Abitur-Klausuren Schulministerin zieht Konsequenzen aus Datenpannen

Nach der Download-Panne bei den diesjährigen Abiturklausuren und gravierenden Datenlecks in einem Schulinstitut will das nordrhein-westfälische Schulministerium den IT-Bereich stärken. Dennoch seien auch künftig technische Probleme nicht auszuschließen, sagte Schulministerin Dorothee Feller (CDU) am Mittwoch in Düsseldorf. „Die Verschiebung der Abiturprüfungen in Nordrhein-Westfalen darf sich nicht wiederholen“, betonte sie. Durch technische Änderungen sei der Ablauf für das Zentralabitur im nächsten Jahr bereits „optimiert“ worden. Im Schulausschuss des Landtags stellte Feller die Konsequenzen aus den IT-Pannen vor.