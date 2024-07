Ähnlichkeit mit rechtsextremem Wolfsgruß Bleibt der „Schweigefuchs“ in NRW weiterhin erlaubt?

Genauso sieht es auch das Familienministerium für den frühkindlichen Bereich. Hier sei der sogenannte Leisefuchs - auch Flüsterfuchs oder Lauschefuchs genannt - eine pädagogische Strategie, um die Kinder beispielsweise im Morgen- oder Stuhlkreis dazu zu bewegen, leise zu werden. In der Praxis werde dieses Handzeichen in Kindergärten und Schulen oft durch einen Finger auf den Lippen begleitet, so dass die Bedeutung der Geste eindeutig sei, erläuterten beide Landesministerien.