Gedenktag : Schweigeminute für Opfer der Explosion im Chemiepark

Eine dunkle Rauchwolke steigt über dem Chempark auf. Foto: Oliver Berg/dpa/Archivbild

Leverkusen Mit einer Schweigeminute ist am Mittwoch der sieben Todesopfer der Explosion vor einem Jahr in einer Leverkusener Sondermüllanlage gedacht worden. Genau um 9.37 Uhr hielten Beschäftigte an den drei Standorten des Betreibers Currenta in Leverkusen, Krefeld und Dormagen inne, wie ein Sprecher des Unternehmens mitteilte.



Um diese Uhrzeit war am 27. Juli 2021 in der Anlage im Chemiepark ein Lagertank explodiert, danach breitete sich ein verheerender Brand aus, weitere Tanks wurden zerstört. Sieben Männer starben, 31 Menschen wurden teils schwer verletzt.

Aus dem Kreis der Betroffenen und Hinterbliebenen der gestorbenen Mitarbeiter seien einige Menschen in die Firmenzentrale gekommen, um dort still zu gedenken, sagte der Firmensprecher. Sie hätten dort Vertreter der Geschäftsleitung des Unternehmens getroffen, das zwei Gedenkstätten plant. Eine soll nah am Ort der Katastrophe entstehen. Die Kölner Staatsanwaltschaft ermittelt gegen vier Beschäftigte von Currenta unter anderem wegen fahrlässiger Tötung.

© dpa-infocom, dpa:220726-99-164107/3

(dpa)