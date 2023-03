Bochum : Schwergewichtsboxer Kabayel heiß auf EM-Titelkampf

Der Schwergewichtler und ehemalige EBU-Europameister Agit Kabayel. Foto: Ronny Hartmann/dpa/Archivbild

Bochum Der deutsche Schwergewichtsboxer Agit Kabayel fiebert dem EM-Titelkampf in seiner Heimat Bochum entgegen. „Ich habe diese große Vorfreude, diese Ungeduld, ich merke es in meinem gesamten Umfeld“, sagte der 30-Jährige bei einer Pressekonferenz am Mittwoch mit Blick auf den Kampf am kommenden Samstag (22.00 Uhr/Bild-TV) gegen den Kroaten Agron Smakici: „Ganz Bochum freut sich auf dieses Duell um diesen großen Titel.“



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der in 22 Profikämpfen noch ungeschlagene Kabayel will mit einem Sieg auch seine Chancen auf einen baldigen WM-Kampf erhöhen. Trainer Sükrü Aksu lobte die Vorbereitung seines Schützlings: „Die letzten Wochen mit Agit waren so richtig gut. Der Junge ist voll konzentriert, fit und hat alle Sparrings super absolviert.“ Für eine Niederlage gebe es “keine Entschuldigungen“.

© dpa-infocom, dpa:230301-99-788343/2

(dpa)