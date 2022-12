Handel : Second-Hand-Baumarkt: „Sozial, nachhaltig und billig“

Witten Benutzte, gespendete Ware wird im CapBaumarkt günstig verkauft - und in Zeiten von Inflation rege angefragt. Vom Gartenhaus über Sanitärartikel bis hin zu Elektrogeräten ist alles dabei. Die Mitarbeiter werden überwiegend vom Jobcenter bezahlt.

Schrauben, Scharniere, Sanitärartikel oder auch Grill, Geschirrspüler und Garagentor - in einem Second-Hand-Baumarkt in Witten Hand-Baumarkt wird gebrauchte oder leicht beschädigte Neuware günstig abgegeben. Gerade in Zeiten von Inflation und finanziellem Druck bei vielen Menschen hat der CapBaumarkt in der Ruhrgebietsstadt Zulauf. „Der Kundenanstieg macht sich für uns definitiv bemerkbar. Die Besucherzahlen und auch die Anfragen nach speziellen Artikeln steigen stark an“, berichtet Prokurist Jürgen Scherding.