Innenausschuss Serie von Explosionen - „Mocro-Mafia“ wird Thema im Landtag

In dem Antrag, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, heißt es: „In den vergangenen Wochen kam es in Nordrhein-Westfalen zu mehreren Gewalttaten, die mutmaßlich auf Täter zurückgehen, die der "Mocro-Mafia" zuzuordnen sind.“ Die SPD will unter anderem wissen: „Welche Maßnahmen wird die Landesregierung zur verstärkten Bekämpfung der Organisierten Kriminalität insgesamt einleiten?“