Mehr Fälle in NRW Sexuelle Übergriffe in Bus und Bahn: Oft auf Minderjährige

Die Zahl der bekannt gewordenen sexuellen Übergriffe in öffentlichen Bussen und Bahnen ist in den vergangenen Jahren in Nordrhein-Westfalen stark gestiegen. In einem Fünfjahresvergleich, den das NRW-Innenministerium vorgelegt hat, ist für 2022 ein Spitzenwert von 329 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung in öffentlichen Verkehrsmitteln ausgewiesen. Im Jahr zuvor waren es 122 Fälle, wie aus der am Mittwoch veröffentlichten Regierungsantwort auf eine AfD-Anfrage hervorgeht.