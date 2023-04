Bundesliga Sieg im Abstiegskampf: Stuttgart gewinnt in Bochum

Erleichtert klatschte Sebastian Hoeneß mit seinen Spielern ab und nahm sie in die Arme. Für die Fans in der Gästekurve gab es Applaus und die Sieger-Faust: Vier Tage nach dem Einzug ins Pokal-Halbfinale hat Hoeneß den VfB Stuttgart bei seiner Bundesliga-Premiere als Trainer zu einem wichtigen Sieg im Abstiegskampf beim VfL Bochum geführt. Die Schwaben gewannen am Sonntag verdient mit 3:2 (1:0) und verließen durch den ersten Auswärtssieg der Saison den letzten Tabellenplatz, während der Revier-Club wieder tiefer ins enge Rennen um den Klassenverbleib in der Fußball-Bundesliga hineingezogen wurde.