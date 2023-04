Feuerwehreinsatz dauert eine Woche Silo eines Kraftwerks brennt in Hagen

Normalerweise werde die Holzreste in dem Biomasse-Kraftwerk verbrannt - warum das Material schon in dem mehr als 20 Meter hohen Silo in Brand geriet, ist noch unklar. Die Polizei hat hierzu Ermittlungen aufgenommen. Am Sonntag waren zeitweise 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort, am Montagmorgen waren es noch 30. Nach Schätzung des Feuerwehr-Sprechers wird der Einsatz alles in allem eine Woche dauern. Zur Schadenshöhe liegt noch keine Schätzung vor.