Bundesliga : Silva trifft doppelt: Leipzig siegt klar bei Schalke

Schalkes Tom Krauß (l) und Andre Silva von Leipzig versuchen an den Ball zu kommen. Foto: Bernd Thissen/dpa

Gelsenkirchen Leipzig dominiert auf Schalke und bleibt zum 15. Mal nacheinander ohne Niederlage. Ein Nationalspieler trifft bei seinem Startelf-Comeback. Für die Gelsenkirchener sieht es immer düsterer aus.

Bedröppelt schlichen die Schalker Spieler nach dem Debakel gegen RB Leipzig vor die Kurve der treuesten Anhänger. Fast schienen sich die Fans schon mit dem Abstieg abgefunden zu haben. Weder Applaus noch Pfiffe ertönten, dafür breitete sich Stille in der Arena aus. Der desolate FC Schalke 04 taumelt nach dem 1:6 (0:4) gegen RB Leipzig fast unaufhaltsam dem Abstieg entgegen. Die Mannschaft von Trainer Thomas Reis war gegen den starken DFB-Pokalsieger zum Auftakt des 17. Spieltags in der Fußball-Bundesliga chancenlos. „Die erste Halbzeit war zum Vergessen“, gab Neuzugang Michael Frey zu.

Während Schalke mit nur neun Punkten abgeschlagen Letzter bleibt, ist Leipzig nach nun 15 Pflichtspielen in Serie ohne Niederlage mindestens für einen Tag erster Bayern-Verfolger. „Das Selbstvertrauen ist natürlich groß“, sagte Nationalstürmer Timo Werner. Torschütze Benjamin Henrichs ergänzte: „Wir sind gut drauf und wollen weitermachen.“ André Silva (7./44. Minute), Henrichs (15.), Werner bei seinem Startelf-Comeback (45.+2), Dani Olmo (83.) und Yussuf Poulsen (89.) erzielten am Dienstagabend vor 56.841 Zuschauern in Gelsenkirchen die Tore für die überlegenen Gäste. Soichiro Kozuki traf für Schalke (56.).