Medizin : Smartwatches und Robotik: Medizinmesse Medica öffnet

Düsseldorf Krankenhaus-Aufnahme ohne Personal oder Haartransplantationen mithilfe von Robotern - diese und weitere Neuheiten in der Medizin werden ab Montag auf der Medica in Düsseldorf gezeigt.

Neuheiten aus der Medizintechnik präsentiert ab Montag die Messe Medica in Düsseldorf. In den Messehallen der Landeshauptstadt präsentieren rund 4400 Aussteller aus rund 70 Ländern ihre Produkte. Darunter ist etwa ein computergestütztes Anamnesesystem, dass das medizinische Personal in Krankenhäusern bei der Aufnahme von Patienten entlasten soll. Forscher des Fraunhofer-Instituts wollen mit dem Projekt „Tedias“ Routinearbeiten im Klinikalltag digitalisieren.