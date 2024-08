Kampf gegen Schädling So wappnet sich NRW gegen den Japankäfer

Für die Überwachung und Bekämpfung der Käfer vor Ort sind die Bundesländer zuständig. So dürfen in Baden-Württemberg aufgrund des höheren Risikos Grünmaterial und Erde aus dem Befallsgebiet und der Pufferzone nur noch unter strengen Auflagen weitertransportiert werden. Zudem werden in allen Bundesländern regelmäßige Erhebungen mit speziellen Lockstoff-Fallen durchgeführt. So auch in NRW. „Aufgrund der hohen Gefahr für unsere heimischen Ökosysteme, die von diesem Schädling ausgeht, ist die Meldung über das Auftreten oder den Verdacht gemäß Artikel 14 und 15 der Verordnung (EU) 2016/2031, gesetzlich verpflichtend“, schreibt der Landesbetrieb Wald und Holz NRW.