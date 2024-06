Japan, USA, Ukraine So teuer waren die Auslandsreisen der NRW-Regierung

Die SPD-Fraktion übte harsche Kritik an der Reisefreudigkeit der Landesregierung. „Rund eine halbe Millionen Euro in nur zwei Jahren sind kein Pappenstiel“, sagte Fraktionsvize Christian Dahm unserer Redaktion. „Und die jüngste USA-Reise des Ministerpräsidenten ist da noch nicht einmal eingerechnet. Hier werden wir natürlich nachfassen, was diese Foto-Safari die Steuerzahler gekostet hat. Diese üppige Reiseaktivität nährt jedenfalls weiter den Verdacht, dass es Hendrik Wüst und seiner Regierung vor allem an schönen Bildern gelegen ist“, so der Oppositionspolitiker weiter. „Echte Inhalte vor allem für Familien kommen bei Schwarz-Grün so gut wie nicht vor."