Großbrand in Mehrfamilienhaus Solinger Feuer war Brandstiftung: Familie hatte keine Chance

Eine komplette Familie mit kleinen Kindern wurde Anfang dieser Woche bei einem verheerenden Feuer in einem Mehrfamilienhaus getötet - jetzt kommt heraus, dass von einem kriminellen Hintergrund ausgegangen werden muss. In dem hölzernen Treppenhaus seien „deutlich Reste eines Brandbeschleunigers nachgewiesen“ worden, berichtete Staatsanwalt Heribert Kaune-Gebhardt am Mittwoch in Wuppertal. „Aufgrund dieser Erkenntnis muss daher von einer vorsätzlichen Brandlegung ausgegangen werden.“ Ermittelt werde nun mit dem Vorwurf des Mordes beziehungsweise versuchten Mordes.