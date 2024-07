Urlaub Sommerferien-Reisewelle an NRW-Flughäfen startet reibungslos

Nach dem Start in die Sommerferien im bevölkerungsreichsten Bundesland ziehen die Flughäfen eine erste positive Bilanz. Wie ein Sprecher des Düsseldorfer Flughafens am Samstagmittag mitteilte, verläuft der Ferienbeginn bislang erfolgreich. An den Sicherheitskontrollen müssten die Passagiere nur wenige Minuten warten, was einen entspannten Start in den Urlaub möglich mache. Dementsprechend herrsche eine „fröhliche Atmosphäre im Terminal“, sagte ein Sprecher. Der Spitzentag des Wochenendes werde der Sonntag sein, mit rund 75.000 erwarteten Passagieren.