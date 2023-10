Landtag Sondersitzung: NRW-Justizminister muss sich Fragen stellen

NRW-Justizminister Benjamin Limbach (Grüne) muss sich heute ab 14.00 in einer Sondersitzung des Rechtsausschusses im Landtag den Fragen der Opposition stellen. Limbach war wegen seiner Personalpolitik in die Kritik geraten. So hatte das Verwaltungsgericht Münster das Besetzungsverfahren für die Präsidentennachfolge am Oberverwaltungsgericht (OVG) mit deutlichen Worten gestoppt.