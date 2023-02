Wetter : Sonne, Wolken und Frost in Nordrhein-Westfalen

Eine Zierkirsche blüht Anfang Februar vor dem Japanischen Institut in Köln. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Essen In Nordrhein-Westfalen wechseln sich in den kommenden Tagen Sonne, Wolken und frostige Temperaturen in der Nacht ab. Der Mittwoch wird bei Höchstwerten zwischen vier und sieben Grad Celsius freundlich und trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In der Nacht kühlt es dann merklich auf minus zwei bis minus fünf Grad ab, im Bergland kann es sogar bis zu minus neun Grad werden. Vereinzelt muss mit Reifglätte gerechnet werden.

Am Donnerstag ziehen im Tagesverlauf vermehrt Wolken auf, Regen bleibt aber meist aus. Die Temperaturen steigen auf drei bis sechs Grad. In der Nacht kann es dann zu leichtem Sprühregen kommen. Glatt soll es aber laut Meteorologen nur im Bergland werden. Die Tiefstwerte liegen zwischen plus ein und minus zwei Grad.

© dpa-infocom, dpa:230208-99-515972/3

(dpa)