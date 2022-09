Wetter : Sonntag noch Sonne, ab Montag Dauerregen in NRW

Menschen schützen sich bei Regen mit ihren Schirmen. Foto: Peter Kneffel/dpa/Symbolbild

Essen Das Wetter in NRW wird zunehmend unfreundlicher. Dabei bildet der Sonntag mit Sonne und 17 Grad im Nordwesten noch eine letzte Ausnahme. Mit der neuen Woche breitet sich dann der Regen, teils als Dauerregen aus, wie Meteorologe David Bötzel vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Essen am Samstag sagte.



Ein Frontensystem beschert den Menschen ab Montag dazu frischen Wind mit starken Böen und nur noch 13 bis 15 Grad, in den Höhenlagen 8 Grad. Am Dienstag und Mittwoch nisten sich die Tiefdruckgebiete über dem Land weiter ein und bringen viele Wolken, heftige Schauer und einzelne Gewitter. Es bleibt bis mindestens zum nächsten Wochenende wechselhaft.

© dpa-infocom, dpa:220924-99-881264/2

(dpa)