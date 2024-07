Gefahrguttransport Sorge über lange A1-Vollsperrung bei Unna - Evakuierung?

Auch wenn in NRW die Sommerferien begonnen hätten, könne es am Donnerstagnachmittag auf der Autobahn 1 in Unfallbereichsnähe wegen des Berufsverkehrs voll werden, schilderte der ADAC-Sprecher. Vor allem aber der Freitagnachmittag könne heikel werden, sollte die Sperrung dann weiterhin bestehen. Denn die Route auf der A1 führe auch an die Nordsee- und Ostseeküste - ein beliebtes Ziel für Urlauber aus NRW. Hinzu komme der Berufsverkehr - der Freitagnachmittag sei in der Regel der staureichste Zeitraum der Woche.