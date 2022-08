Klimakrise : Sorge vor Hitze: Wüst sieht „gewaltige Herausforderungen“

Düsseldorf Inflation, Dürre, Energiekrise: Die neue schwarz-grüne Landesregierung steht vor „gewaltigen Herausforderungen“, daraus macht NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) keinen Hehl. Vom Bund fordert er ein weiteres Entlastungspaket.

Eine Verlängerung der Laufzeiten der Atomkraftwerke schließt Wüst nicht aus: „Wenn die Lage so ist, dass wir doch ein Stromproblem haben können, ist Pragmatismus gefordert. Wenn die Not groß ist, muss man sie kurzfristig unideologisch lindern.“ Ob eine Verlängerung eine Lösung sei, werde der geplante Stress-Test zeigen: „Wenn der Stress-Test gelaufen ist, wird man sehen.“

Ein paar Spitzen in Richtung Bundesregierung hat der NRW-Regierungschef am Freitag aber auch parat, rügt die Kommunikation des Bundesgesundheitsministers in Sachen Corona als chaotisch und mahnt mehr Klarheit an.