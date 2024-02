Dauerregen in NRW Sorge vor kleinem Hochwasser auch an der Sieg

Wegen des erwarteten unwetterartigen Dauerregens bereiten sich die Behörden auf steigende Pegelstände an einigen Flüssen in Nordrhein-Westfalen vor. Der Ruhrverband hat vorsichtshalber Wasser aus seinen Talsperren abgelassen, um ein drohendes Hochwasser an der Ruhr und ihrer Zuflüssen abzufedern. Beim Landesamt für Natur und Umweltschutz (Lanuv) wurde am Mittwoch der Hochwassermeldedienst aktiviert. Es sei damit zu rechnen, dass etwa an der Ruhr, der Ems und der Sieg die Pegelstände für ein kleines Hochwasser überschritten würden, teilte das Lanuv mit.