Elektroschrott SPD fordert Reparaturbonus in NRW für defekte Geräte

Die SPD verweist bei Reparaturförderprogrammen auf Erfolge in Österreich und Frankreich. So seien in Österreich mehr als 840.000 Auszahlungen über den Reparaturbonus veranlasst worden. Auch Bundesländer wie Sachsen und Thüringen hätten erfolgreich Reparaturboni erprobt. In Sachsen seien damit mehr als 45 Tonnen an Elektroschrott eingespart worden.