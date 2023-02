Hilfszusagen : SPD kritisiert Regierung: Kein Cent zusätzlich in Geldbörse

Düsseldorf Der nordrhein-westfälische SPD-Chef Thomas Kutschaty hat die von der Landesregierung vorgestellten Hilfszusagen zur Abfederung von Belastungen durch den Ukraine-Krieg kritisiert. Davon habe noch keine Familie und kein Mensch mit geringem Einkommen „einen Cent mehr im Portemonnaie“, sagte der Partei- und Fraktionsvorsitzende der „Rheinischen Post“ (Mittwoch-Ausgabe).

Seit fast einem Jahr sei klar, dass die Energiepreise für Familien und Menschen in Notlagen zur Belastung werden, aber: „Erst jetzt kommt die Landesregierung über Worte hinaus“, zitierte die Zeitung den SPD-Politiker. Das Kabinett hatte zuvor in Düsseldorf mitgeteilt, dass zusätzliche 300 Millionen Euro an Hilfsgeldern zur Krisenbewältigung in Folge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine auf den Weg gebracht werden.