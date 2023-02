Landtag : SPD-Opposition in NRW will 2,5-Milliarden-Schulprogramm

SPD-Opposition in NRW will 2,5-Milliarden-Schulprogramm

Ein Stuhl steht in einem Klassenzimmer auf dem Tisch. Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Düsseldorf Die oppositionelle SPD-Fraktion im NRW-Landtag will ein 2,5-Milliarden-Euro-Förderprogramm für die Schulen im Land. Die Fraktion werden dem Parlament einen entsprechenden Antrag vorlegen, bestätigte ein Fraktionssprecher.

Die bauliche Situation in vielen nordrhein-westfälischen Schulen sei prekär, insbesondere in finanzschwachen Kommunen, heißt es in dem Antrag. Das Förderprogramm solle über ein Sondervermögen finanziert werden, sagte der Fraktionssprecher.