Opposition : SPD und FDP kritisieren NRW-Hilfspaket

Düsseldorf Die Opposition im NRW-Landtag hat der Landesregierung eine mangelnde finanzielle Absicherung ihres angekündigten milliardenhohen Hilfspakets gegen die Energiekrise vorgeworfen. Schwarz-Grün wolle „sich durch die Krise wurschteln“, sagte FDP-Fraktionschef Henning Höne am Freitag im Landtag.

Auch das von Wüst genannte Drei-Säulen-Modell aus Hilfe, Resilienz und Vorsorge bleibe nebulös, sagte Höne. „Ja, herzlichen Dank für die Power Point-Folie, aber was mir fehlt ist, was denn eigentlich dahinter steht.“ Wüst hatte zuvor gesagt, das Land bringe eigene Entlastungen in einem Umfang von 3,5 Milliarden Euro auf den Weg und dies einen „Drei-Säulen-Plan“ genannt. „Das Phrasenschwein ist voll, die Liste der konkreten Antworten ist leer“, bilanzierte Höne.