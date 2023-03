Partei : SPD verlangt Aufklärung über drohenden Behördenkollaps

Düsseldorf Die Regierungspräsidien führen in der Wahrnehmung der Bürger eher ein Schattendasein. Gerade im bevölkerungsreichsten Bundesland geht ohne die Mittelbehörden allerdings nicht viel. Die SPD befürchtet wegen drastischer Personalnot empfindliche Engpässe.

In einer Aktuellen Stunde des Düsseldorfer Landtags verlangt die SPD-Opposition heute Aufklärung, wie schlimm die Personalnot in den Bezirksregierungen ist. In ihrem Antrag berufen sich die Sozialdemokraten auf einen „Brandbrief“ von NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) an alle Ministerinnen und Minister. Dort soll Reul in eindringlichen Worten geschildert haben, wie akut sich die Überlastung in den fünf Bezirksregierungen darstelle. Die Personaldecke sei demnach zu kurz, um alle Aufgaben in der gewünschten Qualität und Quantität zu erfüllen. Viele Mitarbeiter seien am Ende ihrer Kräfte, Ausfälle nähmen zu.