Prozess vor dem Bonner Landgericht Spediteur vor 21 Jahren in Troisdorf entführt

Mehr als 20 Jahre nach der Entführung eines Spediteurs in Troisdorf wird am Bonner Landgericht am Freitag (13.30 Uhr) das Urteil gegen einen 51-Jährigen erwartet. Er ist wegen erpresserischen Menschenraubs angeklagt. Zusammen mit drei Komplizen soll er 2003 an der Entführung beteiligt gewesen sein. Die Staatsanwaltschaft hat fünf Jahre und zehn Monate Haft gefordert, seine Verteidiger plädierten auf Freispruch.