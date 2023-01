Wesel : Spielzeug-Diebstahl bei der Tafel: Tatverdächtiger ermittelt

Dinslaken Nach dem Diebstahl von Spielzeug für bedürftige Kinder kurz vor Weihnachten aus den Räumen der Tafel in Dinslaken hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Ein 55-jähriger Mann stehe im Verdacht, den Einbruch verübt zu haben, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Bei einer Durchsuchung sei ein Teil des Spielzeugs sichergestellt worden. Ein weiterer Teil der Beute sei in einem Weseler An- und Verkaufsgeschäft entdeckt worden. Der mutmaßliche Täter soll gegenüber der Inhaberin des Ladens angegeben haben, ein Spielzeuggeschäft aufgelöst zu haben.

Die Polizei will bei ihren weiteren Ermittlungen prüfen, ob der Verdächtige für einen früheren Einbruch in die Räume der Tafel in Frage kommt und ob die aufgefundenen Waren in seinem Keller eventuell aus weiteren Straftaten stammten.