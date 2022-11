Oberlandesgericht : Spionage-Prozess in Düsseldorf: Agent im Dienste Ankaras?

Spionage-Prozess in Düsseldorf: Agent im Dienste Ankaras?

Düsseldorf Zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate verhandelt das Düsseldorfer Oberlandesgericht gegen einen mutmaßlichen türkischen Spion. Beide Verfahren hängen zusammen.

Ein 47-jähriger Deutsch-Türke muss sich in Düsseldorf wegen geheimdienstlicher Agententätigkeit vor Gericht verantworten. Das Verfahren beginnt an diesem Donnerstag (14.00) am Oberlandesgericht.