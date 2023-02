Münster : Sprengsatz aus Kühlschrank kontrolliert gesprengt

Münster Auf der Suche nach Diebesgut ist die Polizei in einem Kühlschrank in Münster auf einen Sprengsatz gestoßen. Der wurde von Experten Stunden später auf einem nahe gelegenen Feld gesprengt.

Die Polizei ist bei einer Wohnungsdurchsuchung in Münster in einem Kühlschrank auf einen Sprengsatz gestoßen. Das Umfeld sei am Montag abgeriegelt, der Fund auf ein nahe gelegenes Feld gebracht und dort kontrolliert gesprengt worden, berichtete die Polizei. Zuvor hatten fast 100 Anwohner die umliegenden Häuser verlassen müssen.