Irrfahrt : Spur der Verwüstung: Betrunkener schwer verletzt

Das Auto des 23-Jährigen liegt in einem Garten auf der Seite. Foto: Guido Schulmann/tv-niederrhein/dpa

Isselburg Eine Spur der Verwüstung hat ein nach Polizei-Angaben betrunkener Autofahrer mit seinem Wagen in Isselburg (Kreis Borken) hinterlassen. Der 23-Jährige wurde am Ende schwer verletzt von der Feuerwehr aus dem Wrack geborgen und in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.



Demnach war der junge Fahrer am späten Samstagabend auf einer Landstraße unterwegs, als er mit seinem Wagen von der Straße abkam und etwa 100 Meter durch einen Graben fuhr. Dabei riss er zwei Verkehrsschilder und zwei Leitpfosten um. Am Ende des Grabens durchschlug der Wagen eine Hecke und blieb in einem privaten Garten schließlich stark beschädigt auf der Seite liegen. Karosserieteile lagen weit verstreut.

Die Polizei geht einem Sprecher zufolge von nicht angepasster Geschwindigkeit als Ursache für den Unfall aus. Im Krankenhaus wurde dem 23-Jährigen eine Blutprobe entnommen.

© dpa-infocom, dpa:230312-99-922950/2

(dpa)