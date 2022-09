Eidesstattliche Aussage : Staatsanwaltschaft: Keine Ermittlungen gegen Woelki

Köln Die Staatsanwaltschaft Köln lehnt Ermittlungen gegen den Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki wegen einer eidesstattlichen Versicherung zu dem früheren Sternsinger-Chef Winfried Pilz ab. Woelki war unter anderem von drei Priestern angezeigt worden, weil sie ihm eine falsche eidesstattliche Versicherung vorgeworfen hatten.

Land pocht auf Priesterausbildung in Bonn : NRW geht gegen Woelki-Hochschule in Köln vor Mit harten Bandagen geht die Landesregierung jetzt gegen die sogenannte Woelki-Hochschule vor: Neueingeschriebene Priester für das Erzbistum Köln dort auszubilden, sei nicht erlaubt. NRW droht mit einem Vertragsverletzungsverfahren in Rom.

Die Staatsanwaltschaft schloss sich dem an. Dass in dem Schreiben an den mutmaßlichen Betroffenen die Wendung „Der Kardinal hat mich gebeten“ verwendet worden sei, deute nicht daraufhin, dass sich dieser zu diesem Zeitpunkt tatsächlich schon mit der Angelegenheit beschäftigt habe. Vielmehr sei dies eine Standardformulierung in amtlichen Schreiben.