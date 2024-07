Düsseldorf Staatskanzlei evakuiert - Nichts Verdächtiges gefunden

Fragen zum Hintergrund der Person oder dazu, wie sie in die Staatskanzlei gelangt war, wollte die Polizei zunächst nicht beantworten. „Die Ermittlungen in der Sache dauern an“, sagte der Sprecher weiter. Die Mitarbeiter konnten am frühen Nachmittag zu ihren Arbeitsplätzen zurückkehren.