Ministerpräsident : Staatskanzlei zahlte 42.900 Euro für Bildmaterial von Wüst

Düsseldorf Es gibt kaum einen Termin, bei dem Ministerpräsident Hendrik Wüst nicht von einem Fotografen oder einem Kamerateam begleitet wird - auf Kosten des Steuerzahlers. Die Opposition sieht das kritisch, die Regierung begründet das mit dem öffentlichen Interesse.

Unter dem Titel „Ein Bildtermin jagt den nächsten - was kostet die Inszenierung des „Insta-Präsidenten““ hatte die SPD am 4. Januar (dem Stichtag der Aufstellung) eine Kleine Anfrage an die Regierung gestellt. Als Antwort kam in dieser Woche eine Liste mit 60 Wüst-Terminen, von denen es bei 52 Foto- oder Videobegleitung gab.