Wuppertal : Staatsschutz ermittelt: Ließen Aktivisten Luft aus Reifen?

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht am Straßenrand. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Wuppertal Als Autobesitzer in Wuppertal und Köln am Wochenende zu ihren Wagen kamen, waren die Reifen platt. Die mutmaßlichen Täter haben Hinweise hinterlassen.

Mutmaßliche Umweltaktivisten sollen in Wuppertal und Köln Luft aus Autoreifen gelassen haben. Der Staatsschutz ermittelt in beiden Fällen wegen der möglichen politischen Dimension, wie die Polizei am Montag mitteilte.