Oberverwaltungsgericht NRW : Stadt Köln durfte „Königreich Deutschland“-Lokal dichtmachen

Münster/Köln Die Stadt Köln hat im Sommer 2020 das Restaurant einer Wirtin, die sich dem „Königreich Deutschland“ zugehörig sieht, schließen lassen. Das war rechtens, entschied das Oberverwaltungsgericht NRW am Dienstag. Die Frau wollte Corona-Hygienevorschriften umgehen.

Die Stadt Köln hat das Restaurant einer Wirtin, die sich dem „Königreich Deutschland“ zugehörig sieht, schließen dürfen. Das hat das Oberverwaltungsgericht NRW in einem Eilverfahren beschlossen. Die Frau war gerichtlich gegen die Maßnahme der Stadt im Sommer 2020 vorgegangen. Die Anhänger dieses angeblichen „Königreichs“ werden im NRW-Verfassungsschutzbericht der heterogenen Szene der sogenannten Reichsbürger und Selbstverwalter zugeordnet.

Die Frau hatte laut dem Gericht Ende Juli 2020 in Köln eine Gaststätte eröffnet, die sie als „Zweckbetrieb“ des „Königreichs Deutschlands“ in Form eines Vereinslokals ohne gaststättenrechtliche Erlaubnis führen wollte. Zutritt sollten nur „Staatsangehörige und Zugehörige“ dieses „Königreichs“ haben. Die Wirtin sah sich damit nicht an Hygienevorschriften gebunden: Neben dem Recht des „Königreichs“ seien keine weiteren Rechte und Pflichten zu beachten.