Duisburg : Stadtdechant nach Übergriffsvorwürfen freigestellt

Duisburg Ein katholischer Pfarrer und Stadtdechant von Duisburg ist nach Vorwürfen übergriffigen Verhaltens auf eigenen Wunsch befristet von seinen Aufgaben freigestellt worden. Das teilte das Ruhrbistum am Freitag mit.

„Meine Bitte um Freistellung steht im Zusammenhang mit Vorwürfen gegen mich, die mir ein grenzverletzendes Verhalten als Pfarrer zur Last legen“, habe der Pfarrer in einem Schreiben an die Pfarrei seine Bitte um Freistellung begründet. Nähere Details wolle er mit Rücksicht auf das laufende Verfahren nicht nennen, hieß es in der Mitteilung.