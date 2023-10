Verbraucher Städtetag NRW zu Wärme-Plänen: „Müssen über Geld sprechen“

Nachdem auch der Bundesrat das Gebäudeenergiegesetz - umgangssprachlich meist Heizungsgesetz genannt - in der vergangenen Woche gebilligt hatte, kann es Anfang 2024 in Kraft treten. Es zielt darauf ab, durch einen Austausch von Öl- und Gasheizungen Schritt für Schritt das Heizen in Deutschland klimafreundlich zu machen. Die Novelle gilt zunächst für Neubaugebiete.