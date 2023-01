Social Media : Statistik: Senioren-Besuch erfolgreichster Post der Polizei

Düsseldorf Die Polizeibehörden in NRW haben laut einer Aufstellung des Innenministeriums alleine bei Facebook 1,1 Millionen Abonnenten. Jetzt liegt die Jahresauswertung der Social Media-Kanäle der Polizei vor. Ganz vorne: Ein bewegender Besuch im Pflegeheim.

Innenminister Herbert Reul (CDU) sagte dazu: „So erreichen wir unglaublich viele Menschen. Wir geben Einblicke, wecken Interesse für den Polizeiberuf und können an der ein oder anderen Stelle auch mal mit Humor punkten.“ Das mache die Polizistinnen und Polizisten „nahbar“, so Reul.

Für die Auswertung der Social Media-Aktivitäten hat das Innenministerium für Facebook eine interne Zählart eingeführt, um die verschieden großen Polizeibehörden fair zu behandeln: Die Reichweite eines Beitrags wird mit der Einwohnerschaft der Stadt oder des Kreises einer Behörde in Relation gesetzt. Was zum Beispiel dazu führt, dass in der Facebook-Hitliste der Beitrag „Ein Wunschtraum geht in Erfüllung“ der Polizei Bielefeld auf Platz 1 steht: Ein Beamter hatte einen 85-Jährigen mit dem Streifenwagen in seinem Pflegeheim besucht.