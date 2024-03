Verkehr vor Ostern Auf den Autobahnen in NRW wird es heute voll

Zum Beginn der Osterferien vor einer Woche waren die befürchteten langen Wartezeiten auf den Autobahnen allerdings weitgehend ausgeblieben. Auch an den großen Flughäfen in Düsseldorf und Köln/Bonn gab es keine langen Wartezeiten an den Terminals. In den vergangenen Jahren hatte es zu den Stoßzeiten in den Ferien immer wieder Ärger wegen langer Schlangen an den Sicherheitskontrollen gegeben.