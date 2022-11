Energiekonzern : Steag-Verkauf geht in heiße Phase

Düsseldorf/Essen Die Eigentümer des Energieunternehmens Steag treiben den Verkauf voran. Die Gelegenheit ist günstig, weil Steag mit dem Verkauf von Steinkohlestrom derzeit gutes Geld verdient. Die meisten Kraftwerke werden nach aktueller Planung trotzdem im Frühjahr 2024 stillgelegt.

Der geplante Verkauf des Energieunternehmens Steag soll Anfang 2023 in die heiße Phase gehen. „Die Vorbereitung des Verkaufsprozesses läuft auf Hochtouren“, sagte Vorstandschef Andreas Reichel am Dienstag bei einer Online-Veranstaltung der Wirtschaftspublizistischen Vereinigung in Düsseldorf. Vorher ist eine Neustrukturierung in einen schwarzen (Steinkohleverstromung) und einen grünen (regeneratives Wachstumsgeschäft) Bereich geplant. Das Unternehmen soll aber als Ganzes verkauft werden.