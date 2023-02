Bundespräsident : Steinmeier erinnert an die Rolle von Krupp zur NS-Zeit

Steinmeier erinnert an die Rolle von Krupp zur NS-Zeit

Essen Die Villa Hügel der Familie Krupp steht für ein Stück deutsche Industriegeschichte. Daran hat der Bundespräsident am Freitag erinnert. Anlass war ein Festakt zum 150-jährigen Bestehen des mit 269 Zimmern vielleicht größten Einfamilienhauses Deutschlands.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Freitag in Essen an die wichtige Rolle des früheren Stahlkonzerns Krupp als Rüstungsproduzent im Nationalsozialismus erinnert. „Ohne die sogenannte Waffenschmiede des Reiches wäre im Zweiten Weltkrieg die Aufrüstung der Wehrmacht und die Vorbereitung des Krieges nicht möglich gewesen“, sagte Steinmeier bei einem Festakt anlässlich des 150-jährigen Bestehens der Villa Hügel, des früheren Wohnsitzes der Industriellenfamilie Krupp.