75 Minuten Verspätung Verspätungen auf Strecke Köln/Bonn-Berlin wegen Stellwerkstörung

Aufgrund der Störung war ein ICE mit rund 200 Fahrgästen am späten Mittwochabend auf offener Strecke bei Oebisfelde in Sachsen-Anhalt für mehrere Stunden zum Stehen gekommen. Die Störung sei gegen 21 Uhr aufgetreten. Gegen 2.50 Uhr konnte der Zug seine Fahrt fortsetzen und endete in der Nacht vorzeitig in Wolfsburg.