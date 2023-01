Braunkohledorf : Sternsinger-Aktion und Gebete in Lützerath geplant

Erkelenz Die Initiative „Die Kirche(n) im Dorf lassen“ plant noch am Freitag eine Sternsinger-Aktion und Gebete im rheinischen Braunkohledorf Lützerath. „Uns erreichen inzwischen Bilder aus Afrika, Asien, Südamerika und Australien, auf denen Menschen mit gelben Kreuzen ihrem Protest gegen die Abbaggerung Lützeraths Ausdruck verleihen“, hieß es in einer Mitteilung der Initiative.

RWE will den Weiler Lützerath - er gehört zu Erkelenz im Kreis Heinsberg - abreißen, um die darunter gelegene Kohle abzubauen. Die NRW-Landesregierung plant, das Dorf Mitte des Monats von der Polizei räumen zu lassen. Klimaaktivisten, die in dem verlassenen Weiler leben, wollen das verhindern. Das Verwaltungsgericht Aachen hatte einen Eilantrag von Aktivisten gegen das Aufenthaltsverbot in dem Ort am Donnerstag abgelehnt.