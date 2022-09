Regierung : Steuerfinanzierte Wüst-Fotos tauchten erst nur bei CDU auf

Düsseldorf Die Opposition macht der Landesregierung neue Vorwürfe wegen Fotos von Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU): So seien von der Regierung bezahlte Bilder im Frühjahr nur auf von der CDU betriebenen Wahlkampf-Accounts aufgetaucht.

Erst Mitte September - rund vier Monate später - seien die Bilder in öffentlichen Mediatheken der Regierung hochgeladen worden. Die SPD wittert unerlaubte Wahlkampfhilfe durch die Staatskanzlei. Der „Kölner Stadt-Anzeiger“ hatte zuvor berichtet.

Die SPD schaute sich die lange Termin-Auflistung noch mal an und fand nach eigenen Angaben heraus, dass bei rund einem Dutzend Terminen die Fotos von Wüst noch am gleichen Tag auf seinen Partei-Accounts auftauchten - obwohl sie noch nicht in der Mediathek des Landes veröffentlicht waren. Dort hätte die CDU sich - wie jedermann - kostenfrei bedienen dürfen. Tatsächlich seien die besagten Bilder aber erst im September hochgeladen worden - als Recherchen zu dem Thema liefen.